Россияне собрались отдохнуть на ноябрьских праздниках в трех странах

Самым популярным направлением для отдыха в ноябре среди россиян стал Таиланд. Об этом стало известно из исследования сервиса по бронированию билетов Aviasales.
Отмечается, что на ноябрьские праздники 43 процента всех бронирований авиабилетов приходится на зарубежные направления, при этом в прошлом году на длинные выходные ноября за границу летали только 22 процента россиян. Так, тройку лидеров популярных стран возглавил Таиланд — собравшимся на азиатские курорты королевства перелет в обе стороны обойдется в среднем в 71 тысячу рублей на человека.
На втором месте идет Турция — средний чек составил 38,6 тысячи рублей, следом по количеству бронирований ОАЭ — авиабилеты туда и обратно пользователи Aviasales покупали за 57,9 тысячи рублей.
Еще одно популярное среди российских туристов направление — Армения. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно составляет 19,7 тысячи рублей. На пятом месте оказался Израиль — отправиться сюда на ноябрьские выходные выйдет в среднем в 44,8 тысячи рублей.
Ранее в октябре эксперты Travelata.ru рассказали, что в качестве места для отдыха на ноябрьские праздники 63 процента россиян выбрали отечественные курорты, средний чек на этот период составил чуть более 46 тысяч рублей на человека. В Турцию собрались 17 процентов туристов, в Египет — около семи процентов.