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2 часа назад

Россияне собрались отдохнуть на ноябрьских праздниках в трех странах

Lenta.ru

Самым популярным направлением для отдыха в ноябре среди россиян стал Таиланд. Об этом стало известно из исследования сервиса по бронированию билетов Aviasales.

Россияне собрались отдохнуть на ноябрьских праздниках в трех странах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что на ноябрьские праздники 43 процента всех бронирований авиабилетов приходится на зарубежные направления, при этом в прошлом году на длинные выходные ноября за границу летали только 22 процента россиян. Так, тройку лидеров популярных стран возглавил Таиланд — собравшимся на азиатские курорты королевства перелет в обе стороны обойдется в среднем в 71 тысячу рублей на человека.

На втором месте идет Турция — средний чек составил 38,6 тысячи рублей, следом по количеству бронирований ОАЭ — авиабилеты туда и обратно пользователи Aviasales покупали за 57,9 тысячи рублей.

Еще одно популярное среди российских туристов направление — Армения. Средняя стоимость авиабилетов туда-обратно составляет 19,7 тысячи рублей. На пятом месте оказался Израиль — отправиться сюда на ноябрьские выходные выйдет в среднем в 44,8 тысячи рублей.

Ранее в октябре эксперты Travelata.ru рассказали, что в качестве места для отдыха на ноябрьские праздники 63 процента россиян выбрали отечественные курорты, средний чек на этот период составил чуть более 46 тысяч рублей на человека. В Турцию собрались 17 процентов туристов, в Египет — около семи процентов.

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