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2 часа назад

​В Свердловской области могут ввести туристический сбор

УралПолит.Ruиещё 2

На Среднем Урале могут установить туристический сбор. Об этом рассказала директор департамента по развитию туризма Свердловской области Эльмира Туканова во время пресс-конференции.

​В Свердловской области могут ввести туристический сбор
Фото: УралПолит.RuУралПолит.Ru

По ее мнению, его размер не должен превышать 25-30 рублей в сутки.

«Некоторые регионы уже несколько лет осуществляют курортный сбор. Средства, собранные таким образом, направляются на поддержку и создание инфраструктуры туризма. <...> Мне кажется идея хорошая. Но сбор должен быть минимальным. В зависимости от локации, не более 25-30 рублей. Опять-таки – это эксперимент. Не думаю, что раньше конца следующего года он будет введен. Мера требует проработки, обсуждения с профессионалами отрасли», – пояснила Туканова.

Как сообщила спикер, по итогам девяти месяцев Свердловскую область посетили более 1,5 млн туристов. В первом квартале в регион приехало 14 тысяч иностранных туристов из дружественных стран.

Напомним, ранее комитет Госдумы по туризму разработал законопроект по введению туристического сбора в регионах России. Платеж может составить до 100 рублей. С 2018 по 2022 год сбор работает в экспериментальном режиме в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С приезжих в ряд городов этих регионов взымают от 30 до 100 рублей в сутки. С 2023 года в список также войдет Калининградская область.

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