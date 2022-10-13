Россияне начали активно покупать туристические страховки

После объявления частичной мобилизации страховщики заметили рост продаж полисов для путешественников. Тенденцию подтверждают и данные Сравни.

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С 21 сентября по 10 октября 2022 года продажи полисов страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 21% по сравнению с месяцем ранее, подсчитали аналитики Сравни.

«Можно предположить, что приток трафика и продаж связан с последними событиями. Однако мы видим, что сейчас среди популярных направлений остаются шенгенские страны, ОАЭ, Турция — страны, которые и в прошлых периодах пользовались популярностью среди туристов», — говорит директор по развитию страхового бизнеса Сравни Александр Крайник.

По данным самих страховых компаний, самыми популярными направлениями стали Казахстан, Кыргызстан, Армения, Турция, Узбекистан. Есть интерес к полисам в Грузию, Израиль, а также страны Шенгена, пишет РБК.

Полис ВЗР может включать в себя страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование, страхование финансовых рисков. При этом он не предназначен для постоянного проживания за рубежом, напоминают эксперты.