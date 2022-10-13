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1 час назад

Российским туристам предложили турецкую альтернативу карт "Мир"

СОВАиещё 1

Россиянам предложили воспользоваться турецкой платежной системой TROY в качестве альтернативы неработающим в стране отечественным картам "Мир". Об этом сообщает портал TourDom.

Россиянам предложили турецкую альтернативу карт "Мир"
Фото: СОВАСОВА

По словам турагента Марии Шекер, россияне уже сейчас могут оформить в Турции карту TROY, которой можно расплачиваться за товары и услуги на территории страны, а также снимать турецкие лиры в любом банкомате.

Турецкую карту можно получить в течение двух-трех рабочих дней. Для оформления карты отечественным туристам потребуются копии российского и заграничного паспортов, ИНН и местная сим-карта.

Кроме того, турагент обратила внимание, что в первую очередь TROY будет удобна соотечественникам, приехавшим в Турцию на длительный срок, а также тем, кто планирует получить вид на жительство или приобрести недвижимость.

Из недостатков — невозможность использования карты в других странах, а также в интернет-магазинах.

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