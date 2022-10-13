Россиянам предложили турецкую альтернативу карт "Мир"

Россиянам предложили воспользоваться турецкой платежной системой TROY в качестве альтернативы неработающим в стране отечественным картам "Мир". Об этом сообщает портал TourDom.

Фото: СОВА СОВА

По словам турагента Марии Шекер, россияне уже сейчас могут оформить в Турции карту TROY, которой можно расплачиваться за товары и услуги на территории страны, а также снимать турецкие лиры в любом банкомате.

Турецкую карту можно получить в течение двух-трех рабочих дней. Для оформления карты отечественным туристам потребуются копии российского и заграничного паспортов, ИНН и местная сим-карта.

Кроме того, турагент обратила внимание, что в первую очередь TROY будет удобна соотечественникам, приехавшим в Турцию на длительный срок, а также тем, кто планирует получить вид на жительство или приобрести недвижимость.