Отечественные тристы раскрыли истинное отношение иностранцев к русским

Отечественные туристы, отправившиеся за рубеж после объявления частичной мобилизации в стране, раскрыли истинное отношение иностранцев к русским. Об этом пишет интернет-портал 93.RU.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, один из путешественников признался, что, находясь в Казахстане, при поиске жилья столкнулся с недоброжелательным отношением со стороны некоторых местных жителей. «Пока что при поиске квартир или отеля были какие-то злые разговоры, в каком-то отеле при разговоре сказали: "Ищите другое место". А при поиске квартиры сказали один раз: "Русским не сдаю". Как-то так», — пожаловался отдыхающий.

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При этом «абсолютно нормально» к россиянам относятся в Грузии. «Грузины сами зачастую переходят на русский, когда видят, что перед ними русский. Хотя я сам пытаюсь общаться либо на базовом грузинском, когда надо поздороваться или попрощаться, либо на английском, — заявил другой соотечественник, уехавший в республику бывшего СССР. — Немного переживаю, что я не до конца интегрировался в эту страну, все в новинку, есть какая-то степень волнения, но в целом безопасно и уютно».

Также, по словам еще одного собеседника издания, покинувшего на время Россию, соотечественникам комфортно находиться в Армении, «если уважительно относиться к окружающим и не вести себя как у себя дома». «Касаемо местных: никаких проблем с ними нет, я редко с кем-то общаюсь за пределами хостела, но, если говорить про заведения, магазины, там все ок, люди говорят на русском, носом никто не крутит. Чувствую себя безопасно и комфортно», — отметил он.

Другой отечественный путешественник, выбравший для временного пребывания Турцию, рассказал, что чувствует себя уютно в новом месте, потому что в районе Антальи исторически сложившееся особое отношение к приезжим. «Все видят в тебе туриста, так что все хотят помочь. Все относятся с пониманием и сочувствием, никаких негативных вещей в Турции не встречал. И здесь уже у нас появились новые знакомые-турки, приятные люди», — добавил он.