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1 час назад

На Крымском мосту восстановили движение поездов

РИА "ФедералПресс"

Первая после взрыва «Ласточка» проехала по мосту из Керчи в Анапу утром 13 октября.

На Крымском мосту восстановили движение поездов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Электропоезда будут следовать по усиленному графику выходного дня, чтобы снять нагрузку с паромной переправы», – заявила компания-перевозчик.

Сейчас до Крыма можно добраться лишь на пароме. Власти также сообщали, что в портах скопились очереди из большегрузов, которые не могут попасть в Крым или, наоборот, выехать из него.

Отмечается, что общая вместимость поезда – около тысячи пассажиров, а утренний рейс уже отправился обратно, передают «Известия».

Ранее «Телеканал 360» писал о том, что разведка Великобритании в апреле составила план уничтожения Крымского моста.

Новости путешествий,Телеканал "360° Подмосковье",
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