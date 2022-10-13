На Крымском мосту восстановили движение поездов

Первая после взрыва «Ласточка» проехала по мосту из Керчи в Анапу утром 13 октября.
«Электропоезда будут следовать по усиленному графику выходного дня, чтобы снять нагрузку с паромной переправы», – заявила компания-перевозчик.
Сейчас до Крыма можно добраться лишь на пароме. Власти также сообщали, что в портах скопились очереди из большегрузов, которые не могут попасть в Крым или, наоборот, выехать из него.
Отмечается, что общая вместимость поезда – около тысячи пассажиров, а утренний рейс уже отправился обратно, передают «Известия».
Ранее «Телеканал 360» писал о том, что разведка Великобритании в апреле составила план уничтожения Крымского моста.