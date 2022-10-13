Еще одна азиатская страна захотела возобновить авиасообщение с Россией

Власти еще одной азиатской страны, Мьянмы, захотели в ближайшее время возобновить регулярное авиасообщение с Россией. О начале двухсторонних переговоров сообщил посол страны Лвин У, передает РИА Новости.

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«Мы сейчас обсуждаем с РосаРосавиацией изменения в текущее соглашение об авиасообщении, чтобы установить прямое сообщение с Россией», — заявил дипломат, утончив, что пока речь идет о запуске грузовых и чартерных рейсов.

Ожидается, что национальный перевозчик Мьянмы — Myanmar National Airlines — до конца 2022 года начнет совершать полеты из Янгона в Москву с технической остановкой на дозаправку в Новосибирске.