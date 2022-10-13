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1 час назад

Еще одна азиатская страна захотела возобновить авиасообщение с Россией

Lenta.ruиещё 1

Власти еще одной азиатской страны, Мьянмы, захотели в ближайшее время возобновить регулярное авиасообщение с Россией. О начале двухсторонних переговоров сообщил посол страны Лвин У, передает РИА Новости.

Еще одна азиатская страна захотела возобновить авиасообщение с Россией
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«Мы сейчас обсуждаем с РосаРосавиацией изменения в текущее соглашение об авиасообщении, чтобы установить прямое сообщение с Россией», — заявил дипломат, утончив, что пока речь идет о запуске грузовых и чартерных рейсов.

Ожидается, что национальный перевозчик Мьянмы — Myanmar National Airlines — до конца 2022 года начнет совершать полеты из Янгона в Москву с технической остановкой на дозаправку в Новосибирске.

Ранее в октябре сообщалось, что Россия также собралась возобновить прямые рейсы с непризнанной международным сообществом Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). Отмечается, что возобновление авиасообщения не означает дипломатического признания республики, а делается для обслуживания около 10 тысяч россиян, проживающих на севере Кипра.

Новости путешествий,Росавиация,
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