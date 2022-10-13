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3 часа назад

На Тайване отменяется обязательный карантин для туристов

Мира Маркина

С 13 октября на Тайване изменятся правила для посещения острова туристами. Второй этап послабления противоэпидемиологических ограничений начался ввиду улучшения эпидобстановки. Соответствующая новость появилась на портале РИА Новости.

На Тайване смягчили противокоронавирусные меры для туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По приезде туристов вместо карантина обяжут наблюдать за состоянием своего здоровья в течение недели в самоизоляции, но с возможностью выйти на улицу при наличии отрицательного результата ПЦР-теста (срок действия – двое суток) или же экспресс-теста на антигены SARS-CoV-2.

В небе над Тайванем появилось странное явление

Также отменяется запрет на групповые туристические туры. Теперь приехать на Тайвань могут путешественники из стран, с которыми у острова не предусмотрен безвизовый режим. Таким образом россияне тоже получат возможность приехать сюда.

Еженедельная квота прибывающих пассажиров была увеличена властями с 60 тысяч до 150 тысяч.

Ранее мы писали о популярной европейской стране, которая изменила правила получения виз для россиян.

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