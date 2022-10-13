На Тайване смягчили противокоронавирусные меры для туристов

С 13 октября на Тайване изменятся правила для посещения острова туристами. Второй этап послабления противоэпидемиологических ограничений начался ввиду улучшения эпидобстановки. Соответствующая новость появилась на портале РИА Новости.

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По приезде туристов вместо карантина обяжут наблюдать за состоянием своего здоровья в течение недели в самоизоляции, но с возможностью выйти на улицу при наличии отрицательного результата ПЦР-теста (срок действия – двое суток) или же экспресс-теста на антигены SARS-CoV-2.

Также отменяется запрет на групповые туристические туры. Теперь приехать на Тайвань могут путешественники из стран, с которыми у острова не предусмотрен безвизовый режим. Таким образом россияне тоже получат возможность приехать сюда.

Еженедельная квота прибывающих пассажиров была увеличена властями с 60 тысяч до 150 тысяч.