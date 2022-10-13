Маршрут на одну из вершин «Таганая» обозначали вешками

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) промаркировали самый сложный участок тропы на Круглицу. На маршруте установили тридцать двухметровых вешек.

Фото: Uralpress.Ru Uralpress.Ru

Как отмечают в нацпарке, благодаря «высокому росту», указатели должно быть видно, даже если склон сильно заметет снегом.

Высота одной из самых непростых для восхождения вершин «Таганая», Круглицы, составляет тысячу 178 метров. Ориентироваться на тропе сложно из-за каменной россыпи, по которой проходит подъем.