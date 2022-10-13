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2 часа назад

Маршрут на одну из вершин «Таганая» обозначали двухметровыми вешками

Uralpress.Ru

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) промаркировали самый сложный участок тропы на Круглицу. На маршруте установили тридцать двухметровых вешек.

Маршрут на одну из вершин «Таганая» обозначали вешками
Фото: Uralpress.RuUralpress.Ru

Как отмечают в нацпарке, благодаря «высокому росту», указатели должно быть видно, даже если склон сильно заметет снегом.

Высота одной из самых непростых для восхождения вершин «Таганая», Круглицы, составляет тысячу 178 метров. Ориентироваться на тропе сложно из-за каменной россыпи, по которой проходит подъем.

Кроме того, гору очень часто окутывают туманы, и это подчас сбивает с пути даже опытных туристов.

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