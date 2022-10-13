Популярная у туристов страна отменила карантин для россиян

Центральный эпидемиологический командный центр Тайваня с четверга, 13 октября, отменил обязательный карантин по прибытии на остров для иностранных туристов, в том числе россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

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Теперь при въезде в популярную азиатскую страну путешественники в течение семи дней обязаны следить за состоянием своего здоровья в самоизоляции с возможностью выхода на улицу — отправиться на карантин придется в случае появления подозрительных симптомов и положительного теста на COVID-19. Проходить изоляцию разрешено дома, в гостинице, у родственников или друзей, где предоставляется одноместное размещение с отдельным санузлом.

Отмечается, что при выходе на улицу отдыхающие, у которых не закончился период самоизоляции, должны иметь при себе отрицательный результат экспресс- или ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов. Также данная категория туристов обязана вне помещения постоянно носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.