Турция вводит «налог на проживание» в отелях с 2023 года

В Турции будет взиматься новый туристический сбор в размере 2% от стоимости всех услуг, включая проживание в отелях, гостевых домах и прочих объектах размещения. Правила начнут действовать с 1 января 2023 года, сообщает Hurriyet.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Пока не уточняется, как именно индивидуальные путешественники будут оплачивать «налог на проживание». В свою очередь, для организованных туристов он, вероятно, будет включаться в общую стоимость тура. Таким образом, питание, оздоровительные процедуры, пользование пляжным оборудованием и прочие услуги, предоставляемые отелем в рамках концепции, будут также облагаться налогом вместе с размещением.

Что касается расчетов в иностранной валюте, то для определения размера сбора она будет конвертирована в турецкие лиры по курсу Центрального банка, действующему на дату налогооблагаемого события. Таким событием признается день окончания проживания в отеле.

Стоит отметить, что планы по введению сбора Министерство казначейства и финансов Турции озвучило еще в 2019 году. Однако и тогда, и сейчас он все еще вызывает множество споров в туристической отрасли. Так, до конца непонятен процесс внедрения новшества в системы онлайн-бронирования размещения, таких как Booking и Expedia.