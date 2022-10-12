Россияне в ноябре устремились на дорогостоящий курорт Азии

Туроператоры ПАКС, PEGAS Touristik и FUN&SUN сообщили о спросе россиян на туры в Таиланд в ноябре, несмотря на высокий ценник на отдых. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Так, в PEGAS Touristik рассказали, что заявки на отдых на дорогостоящем курорте Азии поступают ежедневно. О том, что туристы осенью снова устремились в Таиланд, заявляют и в компании ПАКС. Специалисты учтонили, что продажи на заграничное направление, просевшие после объявления в России частичной мобилизации, практически восстановились.

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В FUN&SUN отмечают, что почти все блоки мест на рейсы казахстанской авиакомпании SCAT в ноябре по маршруту Москва — Алматы — Пхукет раскуплены. «Места на декабрь есть», — добавили представители туроператора.

В АТОР подчеркнули, что даже высокая стоимость туров в Таиланд в ноябре не отбивает желание у российских путешественников отдыхать в этой стране. По мнению экспертов, такая тенденция свидетельствует о возрождении высокого интереса россиян к азиатскому курорту.

Так, PEGAS Touristik предлагает россиянам недельный тур в Таиланде в ноябре за 257 тысяч рублей на двоих с размещением в трехзвездочном отеле. Вылет запланирован на 29 октября прямым рейсом «Икар» из Москвы на Пхукет. За путевку на прямом рейсе с проживанием в четырехзвездочной гостинице туристам придется заплатить 262 тысячи рублей на двоих. Чуть дороже обойдется пребывание в пятизвездочном отеле — 272 тысячи рублей.

В свою очередь, FUN&SUN просит за недельный отдых на Пхукете 180 тысяч рублей на двоих. Добираться россиянам придется из Москвы со стыковкой в Алматы. Оттуда путешественники отправятся на азиатский курорт на рейсах SCAT.

Тем временем отдых на девять ночей в трехзвездочном отеле за 185 тысяч рублей на двоих предлагает ПАКС. Россиян ждет стыковочный рейс Etihad. Вылет назначен на 1 ноября.