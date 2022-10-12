Туристка рассказала об отдыхе в Сочи в номере за 8000 рублей без воды, но с тараканом

Она рассказала, что выбрала отель «Бархатные сезоны», оплатив 3-комнатные апартаменты за 8000 рублей в сутки. При заселении пришлось 40 минут ожидать в очереди за ключами и еще 20 минут заполнялись документы.

Фото: runews24.ru runews24.ru

И только после этого выяснилось, что в отеле уже несколько дней нет воды. Помыться можно было только рано утром или поздно вечером, ну или обливаясь из чайника, отметила блогер.

В ванной не работал полотенцесушитель, номер был тесным и без балкона. Также оказалось, что в отеле проблемы с Wi-Fi. Интернетом, как и водой можно было пользоваться только ранним утром или ночью.

Озвученные претензии, на администрацию отеля должного эффекта не произвели.

Гостям предложили переселиться в другой номер с доплатой.

А в последний день Нефедова случайно познакомилась со своим рыжим соседом. Таракан вальяжно прогуливался по ванной.