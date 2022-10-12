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43 минуты назад

Камбоджа отменила все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристов

Inc-News

Камбоджа отменила все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристовОднако для въезда в страну Юго-Восточной Азии россиянам необходимо оформить визу - ее можно получить по прибытии.

Камбоджа отменила все антиковидные ограничения
Фото: Inc-NewsInc-News

Правительство Камбоджи отменило все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристов. Об этом заявил министр здравоохранения страны Мам Бун Хенг.

По его словам, упразднение ограничений касается иностранцев, прибывающих в страну любым видом транспорта - воздушным, наземным или морским. Путешественникам больше не нужны сертификаты о вакцинации, ушли в прошлое и ПЦР-тесты.

Камбоджа, которая находится рядом с Таиландом и Вьетнамом, до пандемии коронавируса не пользовалось большой популярностью у россиян. Для въезда в страну нужно оформить визу, но получить ее можно и на границе. Чаще всего Камбоджу посещали россияне, отдыхающие в Таиланде. Оттуда они отправлялись в туры в соседнее государство. По некоторым данным, раньше путевки на несколько дней из Таиланда в Камбоджу с проживанием, питанием и экскурсиями обходились примерно в 20-25 тыс. рублей на двоих. При этом какие будут цены сейчас, пока не известно.

Ранее INC-News сообщал, что "Аэрофлот" принял решение летать из Москвы на Пхукет два раза в неделю. Это, в том числе, связано и с отменой Таиландом антиковидных ограничений на въезд для туристов.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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