Камбоджа отменила все антиковидные ограничения

Камбоджа, которая находится рядом с Таиландом и Вьетнамом, до пандемии коронавируса не пользовалось большой популярностью у россиян. Для въезда в страну нужно оформить визу, но получить ее можно и на границе. Чаще всего Камбоджу посещали россияне, отдыхающие в Таиланде. Оттуда они отправлялись в туры в соседнее государство. По некоторым данным, раньше путевки на несколько дней из Таиланда в Камбоджу с проживанием, питанием и экскурсиями обходились примерно в 20-25 тыс. рублей на двоих. При этом какие будут цены сейчас, пока не известно.