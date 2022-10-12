Камбоджа отменила все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристовОднако для въезда в страну Юго-Восточной Азии россиянам необходимо оформить визу - ее можно получить по прибытии.
Правительство Камбоджи отменило все антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристов. Об этом заявил министр здравоохранения страны Мам Бун Хенг.
По его словам, упразднение ограничений касается иностранцев, прибывающих в страну любым видом транспорта - воздушным, наземным или морским. Путешественникам больше не нужны сертификаты о вакцинации, ушли в прошлое и ПЦР-тесты.
Камбоджа, которая находится рядом с Таиландом и Вьетнамом, до пандемии коронавируса не пользовалось большой популярностью у россиян. Для въезда в страну нужно оформить визу, но получить ее можно и на границе. Чаще всего Камбоджу посещали россияне, отдыхающие в Таиланде. Оттуда они отправлялись в туры в соседнее государство. По некоторым данным, раньше путевки на несколько дней из Таиланда в Камбоджу с проживанием, питанием и экскурсиями обходились примерно в 20-25 тыс. рублей на двоих. При этом какие будут цены сейчас, пока не известно.
Ранее INC-News сообщал, что "Аэрофлот" принял решение летать из Москвы на Пхукет два раза в неделю. Это, в том числе, связано и с отменой Таиландом антиковидных ограничений на въезд для туристов.