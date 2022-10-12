Самолет потерял во время взлета колесо шасси: видео

Boeing Dreamlifter в Италии во время взлета потерял колесо шасси. Деталь отвалилась в воздухе и рухнула в виноградник рядом с аэропортом.
Случай попал на видео, которое позже появилась в аккаунте портала об авиации Aeroin.
Самолет Boeing 747-400 Dreamlifter вылетал из итальянского Таранто в Чарлстон (США). Прямо на взлете одно из колес стойки шасси откручивается и улетает. Дымящееся колесо шасси падает на землю и подпрыгивает на взлетно-посадочной полосе, вкатываясь в виноградник неподалеку.
При этом, несмотря на случившееся, самолет смог благополучно приземлиться в Соединенных штатах.
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