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45 минут назад

Самолет потерял во время взлета колесо шасси: видео

Диана Товсепова

Boeing Dreamlifter в Италии во время взлета потерял колесо шасси. Деталь отвалилась в воздухе и рухнула в виноградник рядом с аэропортом.

Случай попал на видео, которое позже появилась в аккаунте портала об авиации Aeroin.

Самолет Boeing 747-400 Dreamlifter вылетал из итальянского Таранто в Чарлстон (США). Прямо на взлете одно из колес стойки шасси откручивается и улетает. Дымящееся колесо шасси падает на землю и подпрыгивает на взлетно-посадочной полосе, вкатываясь в виноградник неподалеку.

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При этом, несмотря на случившееся, самолет смог благополучно приземлиться в Соединенных штатах.

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Новости путешествий,Видео,Boeing,
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