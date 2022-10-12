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47 минут назад

Топ-10 лучших безвизовых стран для отдыха россиян в 2022 году

Inc-News

Возможность выехать за рубеж без визы всегда привлекала русских путешественников. Да, пандемия никак не хочет отступать. Но границы многих стран уже открыты и ждут у себя туристов. В первую очередь интерес представляют те страны, куда можно приехать на отдых без визы.

Топ-10 безвизовых стран для отдыха россиян в 2022 году
Фото: Inc-NewsInc-News

Специалисты из сферы туризма назвали десять лучших безвизовых направлений для россиян в наступившем году. И среди них нет Таиланда и Израиля, где сегодня действуют довольно жесткие ковидные ограничения для иностранных туристов. Зато продолжает представлять интерес гостеприимная и относительно недорогая Турция, и ее прямой конкурент в борьбе за российского туриста – Египет. Советуют эксперты спокойную и уютную Черногорию, всегда дружелюбную Сербию, и даже Грузию, в которой, несмотря на все политические разногласия, русских туристов по-прежнему любят и ждут. Также на постсоветском пространстве есть что посмотреть и где отдохнуть в Армении и Азербайджане, Молдавии и Узбекистане. Ну, и, конечно, наши вечные друзья белорусы всегда будут рады видеть у себя русских путешественников.

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