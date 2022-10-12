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44 минуты назад

В Таиланде рассчитывают на прирост туристов из Европы, которые приедут согреться

Газета.Ru

В Таиланде прогнозируют прирост числа туристов из США и Европы на фоне роста цен на газ и электроэнергию. Об этом сообщает издание The Star.

В Таиланде рассчитывают на прирост туристов из Европы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Экономьте деньги, заприте дома и приезжайте в Таиланд. Заплатите за виллу с бассейном на Пхукете вместо того, чтобы оплачивать счета за электроэнергию", - призвал жителей США и Европы Ютасак Супасорн, глава Агентства по туризму Таиланда.

Он добавил, что туристический бум, который компенсирует спад во время пандемии, скажется на росте уровня потребления со стороны приезжающих в страну, поскольку они "покупают все". Таиланд продлил сроки пребывания в стране в высокий сезон, который продлится до марта, для граждан 70 стран. Отмечается, что в Таиланде ожидают 30%-го роста уровня расходов туристов в стране.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда сняли все коронавирусные ограничения и отменили режим ЧП.

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