Министр туризма: «Запрос на отдых в Дагестане возрос на 30-40%»

Подобные сведения Мерданов озвучил, ссылаясь на анализ обратной связи, что получают от турагентства региона.
«Несмотря на то что туристический сезон подходит к концу, еще рано говорить о точных показателях, но мы однозначно побили прошлогодний рекорд, так как во многих гостиницах республик бронирование номеров достигает конца октября. А помимо всего, это подтверждают и те сведения, которые представляет аэропорт Махачкалы», – высказался Мерданов.
Стоит напомнить, что аэропорт Махачкалы в минувшем году принял около 2 млн гостей.