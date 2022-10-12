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1 час назад

Министр туризма: «Запрос на отдых в Дагестане по сравнению с 2021 годом возрос на 30-40%»

Замана

Подобные сведения Мерданов озвучил, ссылаясь на анализ обратной связи, что получают от турагентства региона.

Министр туризма: «Запрос на отдых в Дагестане возрос на 30-40%»
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

«Несмотря на то что туристический сезон подходит к концу, еще рано говорить о точных показателях, но мы однозначно побили прошлогодний рекорд, так как во многих гостиницах республик бронирование номеров достигает конца октября. А помимо всего, это подтверждают и те сведения, которые представляет аэропорт Махачкалы», – высказался Мерданов.

Стоит напомнить, что аэропорт Махачкалы в минувшем году принял около 2 млн гостей.

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