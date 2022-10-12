Министр туризма: «Запрос на отдых в Дагестане возрос на 30-40%»

«Несмотря на то что туристический сезон подходит к концу, еще рано говорить о точных показателях, но мы однозначно побили прошлогодний рекорд, так как во многих гостиницах республик бронирование номеров достигает конца октября. А помимо всего, это подтверждают и те сведения, которые представляет аэропорт Махачкалы», – высказался Мерданов.