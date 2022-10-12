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2 часа назад

"Россия" в конце октября запустит регулярные рейсы из Сочи в Баку

Inc-News

Авиакомпания продолжает расширять географию полетов из южного хаба.

"Россия" запустит регулярные рейсы из Сочи в Баку
Фото: Inc-NewsInc-News

Авиакомпания "Россия" с 31 октября начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Сочи - Баку - Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал "Аэрофлота", "дочкой" которого является "Россия".

"Развиваем южный хаб. С 31 октября стартуют прямые рейсы из Сочи в Баку", - говорится в публикации.

Полеты будут выполняться на отечественных лайнерах SuperJet 100. Рейсы запланированы ежедневно.

INC-News ранее сообщал, что "Аэрофлот" принял решение летать на Пхукет два раза в день.

Новости путешествий,Авиакомпания Россия,Аэрофлот,
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