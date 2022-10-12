С 13 октября между Анапой и Керчью запустят «Ласточку»

С четверга, 13 октября, между Анапой и Керчью пустят дополнительные поезда «Ласточка». Как уточнили в Минтрансе России, составы будут ходить по маршруту три раза в день – утром, днем и вечером.
Это будут пятивагонные составы в комплектации «Премиум», способные преодолеть расстояние по между Анапой и Керчью за 2,10 часа.
В ведомстве добавили, что решение, заменить рельсовые автобусы на электропоезда, принято ООО «Южная пригородная пассажирская компания». Дополнительные поезда должны удовлетворить повышенный спрос на поездки в пригородных поездах, курсирующих между Крымом и Анапой.