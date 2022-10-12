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2 часа назад

С 13 октября между Анапой и Керчью начнут ходить поезда «Ласточка»

runews24.ru

С четверга, 13 октября, между Анапой и Керчью пустят дополнительные поезда «Ласточка». Как уточнили в Минтрансе России, составы будут ходить по маршруту три раза в день – утром, днем и вечером.

С 13 октября между Анапой и Керчью запустят «Ласточку»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Это будут пятивагонные составы в комплектации «Премиум», способные преодолеть расстояние по между Анапой и Керчью за 2,10 часа.

В ведомстве добавили, что решение, заменить рельсовые автобусы на электропоезда, принято ООО «Южная пригородная пассажирская компания». Дополнительные поезда должны удовлетворить повышенный спрос на поездки в пригородных поездах, курсирующих между Крымом и Анапой.

Новости путешествий,Минтранс РФ,
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