Туристы отдали по 60 тысяч рублей и не получили визы

Туристы, подававшие на финскую визу в сентябре, массово получают документы назад без рассмотрения заявлений. Своим опытом они делятся в телеграм-канале «Финляндия на выходные». Несмотря на то что некоторые из них заполняли анкеты еще в первой декаде сентября, задолго до решения правительства Финляндии о запрете въезда для россиян, из-за искусственного замедления процесса многие не успели проскочить и получить шенген. Именно на решение правительства ссылаются представители дипмиссии, объясняя свое нежелание рассматривать документы.

Фото: TourDom TourDom

Отказ отказом, но, несмотря на отсутствие проведенной работы, в ответах консульства говорится, что «сбор за рассмотрение заявления и сервисный сбор визового центра не возвращаются». Для тех, кто подавал документы сразу на несколько членов семьи, потери особенно ощутимы.

«Минус 60 тыс. ни за что! Мы очень расстроены. Подавали 12 сентября всей семьей, 4 паспорта. Получили отказ. Раньше у всех, кроме младшего ребенка, были финские двухлетние мультивизы. По последней, правда, ни разу не выезжали – оформили прямо перед пандемией», – рассказала туристка Дарья из Санкт-Петербурга.

«Та же ситуация, столько же потеряли – только паспортов 5. Делали через турфирму, поэтому, помимо сбора, оплатили еще по 7 тыс. за каждого человека. Ну что ж, пойдут на благотворительность», – комментирует Юлия.