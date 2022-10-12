Назван лучший способ долететь до Тайланда из Новосибирска

Отдых в Таиланде всегда был в топе популярности у туристов из Новосибирска, но сейчас прямых перелетов в Королевство нет. Представители туристической индустрии рассказали об оптимальных воздушных маршрутах, которыми могут воспользоваться жители Новосибирска.

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Интерес к отдыху в Таиланде дополнительно увеличился после того, как с 1 октября власти Королевства отменили все коронавирусные ограничения для туристов. Но это не снимает проблему с отсутствием прямых перелетов из Новосибирска в Бангкок.

Представители туристической сферы, с которыми пообщались журналисты «МК в Новосибирске», рекомендуют обратить внимание, что авиакомпания S7 со 2 ноября по 12 декабря будет осуществлять полеты в столицу Таиланда из Иркутска. Продажа билетов уже открыта.

Стоимость перелета туда-обратно с вылетом из Новосибирска и пересадкой в Иркутске в начале ноября составляет около 90 тысяч рублей на одного человека. Время в полете составляет от 17 до 25 часов.

Новосибирским туристам также стоит рассмотреть варианты полетов в Таиланд через Казахстан и Москву. В первом случае стыковочная пересадка в принципе отсутствует. После часового нахождения в транзитной зоне пассажиры летят в Бангкок на том же самолете.

Что касается цен на отдых в предстоящие ноябрьские праздники, то по информации Ассоциации туроператоров России недельный отдых, к примеру, в 4-звездочном отеле в Пхукете с прямым вылетом из Москвы обойдется в 262 тысячи рублей на двоих. Туры на стыковочных рейсах обойдутся туристам чуть дешевле.