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41 минуту назад

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4 км

Москва24иещё 1

Выброс пепла в высоту на 4 километра над уровнем моря зафиксировали специалисты на вулкане Эбеко, который находится на острове Парамушир в 7 километрах от города Северо-Курильск. Об этом сообщает официальный сайт Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4 км
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Шлейф пепла смещается к востоку от вулкана на 5 километров, в городе Северо-Курильске (остров Парамушир) наблюдается пеплопад", – говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко расположен в северной части хребта Вернадского. У сложного геологического образования есть несколько вершинных кратеров. До этого Энеко извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Ученые считают, что лавовое извержение вулкана не произойдет, так как Эбеко относится к древним затухающим вулканам. Помимо этого, специалисты предупредили об опасности полетов вблизи геологического образования.

Ранее сообщалось, что торжественная линейка в честь Дня знаний прошла в школе на Курилах на фоне извергающегося вулкана Эбеко. В средней школе Северо-Курильска пояснили, что жители видят подобные явления ежедневно "по двадцать пять раз", поэтому извержение вулкана не помешало празднику.

В пресс-службе камчатского филиала "Единой геофизической службы Российской академии наук" рассказали, что вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту около 4 000 метров над уровнем моря.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/regiony/13102022/510988?utm_source=CopyBuf

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