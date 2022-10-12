Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
2 часа назад

Deel открыла вакансию путешественника с зарплатой 200 тысяч в месяц

Мария Каткова

Компания Deel, которая занимается наймом сотрудников разных профилей, открыла вакансию путешественника в фургоне. Об этом сообщается на сайте компании.

Открыта вакансия путешественника с зарплатой 200 тысяч
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Соискатель должен будет шесть месяцев ездить на фургоне Deel Mobeel по Австралии и Новой Зеландии, жить придется в нем же. При этом компания предлагает оплачивать расходы на еду, парковку и бензин. За такую вакансию Deel предлагает платить пять тысяч новозеландских долларов в месяц (200 тысяч рублей).

5 бесплатных услуг в самолете, о которых вы не знали

Помимо езды в фургоне соискатель должен будет проводить онлайн-встречи и показывать свою жизнь в социальных сетях. Соответственно, предпочтение отдается кандидатам, которые имеют опыт ведения социальных сетей, могут справляться с многозначностью и любят учиться новому.

Ранее сообщалось, что путешественник раскрыл способ лететь без соседей в ряду.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители