Открыта вакансия путешественника с зарплатой 200 тысяч

Компания Deel, которая занимается наймом сотрудников разных профилей, открыла вакансию путешественника в фургоне. Об этом сообщается на сайте компании.

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Соискатель должен будет шесть месяцев ездить на фургоне Deel Mobeel по Австралии и Новой Зеландии, жить придется в нем же. При этом компания предлагает оплачивать расходы на еду, парковку и бензин. За такую вакансию Deel предлагает платить пять тысяч новозеландских долларов в месяц (200 тысяч рублей).

Помимо езды в фургоне соискатель должен будет проводить онлайн-встречи и показывать свою жизнь в социальных сетях. Соответственно, предпочтение отдается кандидатам, которые имеют опыт ведения социальных сетей, могут справляться с многозначностью и любят учиться новому.