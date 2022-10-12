Туроператоры сообщили о единичных бронированиях туров в Крым

Бронирования туров в Крым и на межсезонье единичны, прежде всего это связано с приостановкой работы аэропорта Симферополя. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«В этом году, по прогнозам экспертов, в межсезонье туристов в Крыму будет меньше, чем обычно. На данный момент бронирования туров практически нулевые. Если в прошлом году в это время уже фиксировались бронирования на новогодние праздники и даже март в Крыму, то в этом году туристы пока не спешат покупать туры ни на ноябрь, ни на новогодние праздники. Туроператоры считают основной причиной просадки спроса на межсезонье не страхи туристов, не ремонт Крымского моста, а именно закрытый аэропорт», – говорится в сообщении.
Туристы предпочитают добираться до Крыма в межсезонье на самолете. В этот период востребованы поездки в регион на 3–4 дня. Если аэропорт Симферополя не возобновит работу, то дорога в Крым для туристов будет более продолжительной, чем сам отдых, объяснил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
В ассоциации отметили, что зимний турпоток в Крым всегда занимал незначительную долю в общем турпотоке за год. Если летом Крым принимает примерно в 3 раза меньше туристов, чем Краснодарский край, то зимой – почти в 10 раз меньше. Это связано с отсутствием в регионе горнолыжной, круглогодичной развлекательной инфраструктуры и с небольшим количеством круглогодичных объектов размещения.