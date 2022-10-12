Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

Туроператоры сообщили о единичных бронированиях туров в Крым на Новый год

РЖД-Партнериещё 1

Бронирования туров в Крым и на межсезонье единичны, прежде всего это связано с приостановкой работы аэропорта Симферополя. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператоры сообщили о единичных бронированиях туров в Крым
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

«В этом году, по прогнозам экспертов, в межсезонье туристов в Крыму будет меньше, чем обычно. На данный момент бронирования туров практически нулевые. Если в прошлом году в это время уже фиксировались бронирования на новогодние праздники и даже март в Крыму, то в этом году туристы пока не спешат покупать туры ни на ноябрь, ни на новогодние праздники. Туроператоры считают основной причиной просадки спроса на межсезонье не страхи туристов, не ремонт Крымского моста, а именно закрытый аэропорт», – говорится в сообщении.

Туристы предпочитают добираться до Крыма в межсезонье на самолете. В этот период востребованы поездки в регион на 3–4 дня. Если аэропорт Симферополя не возобновит работу, то дорога в Крым для туристов будет более продолжительной, чем сам отдых, объяснил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В ассоциации отметили, что зимний турпоток в Крым всегда занимал незначительную долю в общем турпотоке за год. Если летом Крым принимает примерно в 3 раза меньше туристов, чем Краснодарский край, то зимой – почти в 10 раз меньше. Это связано с отсутствием в регионе горнолыжной, круглогодичной развлекательной инфраструктуры и с небольшим количеством круглогодичных объектов размещения.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители