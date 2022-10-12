Туроператоры сообщили о единичных бронированиях туров в Крым

«В этом году, по прогнозам экспертов, в межсезонье туристов в Крыму будет меньше, чем обычно. На данный момент бронирования туров практически нулевые. Если в прошлом году в это время уже фиксировались бронирования на новогодние праздники и даже март в Крыму, то в этом году туристы пока не спешат покупать туры ни на ноябрь, ни на новогодние праздники. Туроператоры считают основной причиной просадки спроса на межсезонье не страхи туристов, не ремонт Крымского моста, а именно закрытый аэропорт», – говорится в сообщении.