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2 часа назад

Карты «Мир» заработают в Иране до конца года

TourDom

Платежная система отечественного оператора «Мир» будет интегрирована в банковскую структуру Ирана до конца года. Об этом сообщил министр экономики и финансов Исламской Республики Эхсан Хандзи.

Карты «Мир» заработают в Иране до конца года
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Между иранской стороной и Центральным банком России были проведены переговоры, и я надеюсь, что в течение ближайших 2–3 месяцев результатом станет взаимное подключение систем "Шетаб" и "Мир"», – сказал чиновник.

По его словам, туристы смогут расплачиваться российским пластиком в магазинах Ирана, а также использовать карты для покупки услуг местных туристических компаний.

Отметим, что с 1 января 2023 года страна введет безвизовый режим для туристических групп из России.

В Тегеран летают прямые рейсы российских и иранских авиакомпаний («Аэрофлот», Nordwind, Mahan Air и др.). Время в полете – около 5 часов.

У туроператоров экскурсионные туры в Иран из Москвы с перелетом н «Аэрофлотом» в Тегеран (7 ночей, «Золотое кольцо Персии») стоят от 156 тыс. руб. на двоих в ноябре.

Новости путешествий,Банк России,Аэрофлот,
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