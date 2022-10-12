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2 часа назад

Ростов-на-Дону вошел в топ-6 популярных городов России для коротких поездок

Don24.ru

Ростов попал в десятку городов, наиболее популярных среди россиян для выбора коротких поездок. Об этом сообщил сервис бронирования квартир и отелей Tvil.ru.

Ростов-на-Дону вошел в топ-6 популярных городов России
Фото: Don24.ruDon24.ru

«Большинство таких путешественников – легкие на подъем романтичные парочки: 42% всех туристов. На втором месте находятся одинокие странники – 26%. Гораздо меньше совершают короткие поездки семьи – 14%, и женщины с детьми – 6%. Большая часть гостей предпочитает останавливаться в отелях – 57%, квартиры выбирают 39%, а дома и кемпинги – всего 3 и 2% соответственно. Средний чек поездки составляет 5138 рублей», – говорится в сообщении.

В десятке самых востребованных пунктов для такой поездки шестое место занял Ростов-на-Дону, ночь в котором обойдется гостям в среднем в 2570 рублей. Первую тройку составили Сочи (2618 рублей), Санкт-Петербург (2969 рублей) и Москва (3845 рублей). Отмечается, что рейтинг составлен по числу бронирований на период от одного до трех дней.

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