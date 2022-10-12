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3 часа назад

Спрос на новогодние туры за границу сократился почти до нуля

Ivyborg.ru

В некоторых турагентствах спрос начинает восстанавливаться. В связи с объявленной в России частичной мобилизацией в зону СВО, многие туроператоры заметили падение спроса на новогодние туры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов в отрасли.

Спрос на новогодние туры за границу сократился почти до нуля
Фото: UnsplashUnsplash

Так, значения бронирований упали почти до нуля.

"До объявления спрос опережал прошлогодний в несколько раз, но конкретно сейчас он встал", — собеседник агентства.

Отмечается также, что абсолютное большинство заявок сейчас приходится на период «горящих путевок» — менее чем за неделю до вылета. Тем не менее, в компании «Интурист отметили», что спрос начал восстанавливаться

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