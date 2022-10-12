Спрос на новогодние туры за границу сократился почти до нуля

В некоторых турагентствах спрос начинает восстанавливаться. В связи с объявленной в России частичной мобилизацией в зону СВО, многие туроператоры заметили падение спроса на новогодние туры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов в отрасли.
Так, значения бронирований упали почти до нуля.
"До объявления спрос опережал прошлогодний в несколько раз, но конкретно сейчас он встал", — собеседник агентства.
Отмечается также, что абсолютное большинство заявок сейчас приходится на период «горящих путевок» — менее чем за неделю до вылета. Тем не менее, в компании «Интурист отметили», что спрос начал восстанавливаться