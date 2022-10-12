Минувшие сутки в информационном поле активно обсуждалось предложение ужесточить выезд за границу для военнообязанных граждан в период любой мобилизации. С идеей изменить федеральное законодательство выступили депутаты Государственного совета Республики Крым. «Говорить в кабинете и быть на передовой – это разные вещи», – коротко и емко выразились подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Что теперь и в отпуск не слетать?» – недоумевают туристы. Грести всех под одну гребенку нельзя – уверены они.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Идея, завирусившаяся в телеграме, еще до принятия формата законодательной иницативы дошла до Госдумы в течение нескольких часов. «Такие заявления пугают нашу молодежь, а также редких и дефицитных специалистов. И они бегут. Зачем мы это делаем? Нам эти люди самим нужны», – отреагировал член комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Олег Матвейчев. Уже сегодня крымские заявления прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков: «Кремль не имеет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы она кем-то рассматривалась».

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Пока граница на замке, но не закрыта на клюшку, туристы продолжают уезжать в отпуск, командировки и даже… в свадебные путешествия, которые могли бы оказаться под запретом, если идея станет былью. Наиболее интересные истории за последние сутки из телеграм-канала «Пограничный контроль» в нашем дайджесте.

Не отменять планы на отпуск

Семейные туристы, купившие путевки летом и в начале осени, продолжают выезжать в запланированный отпуск. Но сводки с границ в ожидании собственного полета заставляют понервничать. «Сегодня улетели с женой и дочкой из Домодедово в Бодрум. Вопрос один “Когда покупали билет?” Путевку брали через турфирму еще 31 августа. Иду в Duty Free снять стресс – до этого видел как двоих мужчин средних лет увели на доппроверку».

«Границу проходили вдвоем с женой в Шереметьево. У нас честный тур в свадебное путешествие в Мале, купленный в начале сентября. Справку хотел получить, но не дали. Прошли через автоматический контроль, но голос в кабинке отправил на стойку к пограничнику. Меня точно проверяли в каких-то списках. Но потом шлеп, шлеп и все. Всем отдыха, не надо бояться».

«Подозрительная» компания

Не у всех запланированный на осень отдых был семейным. И в нынешнем свете компания из пяти 30-летних мужчин, выезжающих за границу, выглядит максимально подозрительно. И пойди докажи, что путевки в Хургаду покупали 16 сентября. В сухом остатке – трое 35-летних, неслуживших туристов отправились в Турцию. А вот двое их чуть более молодых друзей со срочной службой за плечами остались в России.

Рекордсмены

Два рекорда установлены на сухопутной границе с Грузией в Верхнем Ларсе. Военнообязанный мужчина 35 лет смог выехать из страны с четвертой (!) попытки. По его словам, он приезжал в Россию в отпуск, а в Грузию возвращался на работу – трудоустроен в местной компании. Помогла только справка из военкомата.

Но бывает в Верхнем Ларсе и по-другому. Вот еще один рекорд по сверхбыстрому пересечению границы в нынешних реалиях: «Планировали отпуск ещё в августе. Не задали ни одного вопроса – пограничница по телефону разговаривала».