Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
10 минут назад

Авиабилеты в новогодний период дорожают в пять раз

TourDom

Редакция TourDom выяснила, за какую сумму можно купить авиабилеты на новогодние даты по востребованным туристическим направлениям из Москвы.

Авиабилеты в новогодний период дорожают в пять раз
Фото: TourdomTourdom

Перелет в Сочи в январские каникулы доступен за 10,5 тыс. руб., если выбрать период с 28 декабря по 11 января. Билеты по такому тарифу предлагает авиакомпания Smartavia. В другие праздничные дни дорога на курорты Красной Поляны обойдется существенно дороже. Например, наиболее дешевый вариант на самые популярные у туристов даты, с 30 декабря по 7 января, будет стоить уже 20 тыс. руб. («Уральские авиалинии»).

Отметим, на обычные осенние даты билеты в Сочи можно приобрести за 4 тыс. руб. у авиакомпании «Победа», то есть в 5 раз дешевле, чем на Новый год.

Оптимальные дни для поездки на другие горнолыжные курорты, в Домбай и Приэльбрусье - с 28 декабря по 11 января. Места на рейсах авиакомпании S7 из Москвы в Минеральные Воды предлагаются всего за 9,5 тыс. руб. Если любители горных лыж выберут даты с 30 декабря по 8 января, за билеты придется отдать как минимум 20 тыс. руб.

Билеты в Санкт-Петербург в наиболее востребованные даты, с 30-го по 8-е, можно купить за 7,4 тыс. руб. у «Аэрофлота». Чтобы немного сэкономить, можно улететь 29 декабря, а вернуться в Москву 11 января – места на рейсах S7 продаются всего за 5,2 тыс.

Отметим, билетов на популярный у московских туристов “сапсан” на новогодние даты пока нет в продаже. Они становятся доступными для бронирования лишь за 45 дней до отправления. Но судя по тарифам на ноябрь, стоимость дороги на поезде сопоставима со стоимостью перелета. Например, минимальная цена билетов в оба конца на середину ноября - 5,7 тыс. руб.

Дорога до Казани в новогодние праздники обойдется для москвичей как минимум в 4,5 тыс. руб., если отправиться на отдых рейсами «Аэрофлота» с 28 декабря по 10 января. В октябре можно слетать в столицу Татарстана за 3 тыс. руб., билеты по такой цене предлагает авиакомпания S7.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,АК S7,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители