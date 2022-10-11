Авиабилеты в новогодний период дорожают в пять раз

Редакция TourDom выяснила, за какую сумму можно купить авиабилеты на новогодние даты по востребованным туристическим направлениям из Москвы.

Фото: Tourdom Tourdom

Перелет в Сочи в январские каникулы доступен за 10,5 тыс. руб., если выбрать период с 28 декабря по 11 января. Билеты по такому тарифу предлагает авиакомпания Smartavia. В другие праздничные дни дорога на курорты Красной Поляны обойдется существенно дороже. Например, наиболее дешевый вариант на самые популярные у туристов даты, с 30 декабря по 7 января, будет стоить уже 20 тыс. руб. («Уральские авиалинии»).

Отметим, на обычные осенние даты билеты в Сочи можно приобрести за 4 тыс. руб. у авиакомпании «Победа», то есть в 5 раз дешевле, чем на Новый год.

Оптимальные дни для поездки на другие горнолыжные курорты, в Домбай и Приэльбрусье - с 28 декабря по 11 января. Места на рейсах авиакомпании S7 из Москвы в Минеральные Воды предлагаются всего за 9,5 тыс. руб. Если любители горных лыж выберут даты с 30 декабря по 8 января, за билеты придется отдать как минимум 20 тыс. руб.

Билеты в Санкт-Петербург в наиболее востребованные даты, с 30-го по 8-е, можно купить за 7,4 тыс. руб. у «Аэрофлота». Чтобы немного сэкономить, можно улететь 29 декабря, а вернуться в Москву 11 января – места на рейсах S7 продаются всего за 5,2 тыс.

Отметим, билетов на популярный у московских туристов “сапсан” на новогодние даты пока нет в продаже. Они становятся доступными для бронирования лишь за 45 дней до отправления. Но судя по тарифам на ноябрь, стоимость дороги на поезде сопоставима со стоимостью перелета. Например, минимальная цена билетов в оба конца на середину ноября - 5,7 тыс. руб.