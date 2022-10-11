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1 час назад

Уборщик отеля вскрыл номер туриста, попил пива, порылся в вещах и попал на видео

Lenta.ru

Турист записал на видео с помощью веб-камеры компьютера, что делал сотрудник отеля в его гостиничном номере, пока он отсутствовал. Ролик, набравший 3,2 миллиона просмотров, появился в TikTok.

Уборщик отеля вскрыл номер туриста и попил пива
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артуро Брунелло (Arturo Brunello) поделился в сети историей, которая произошла с ним во время отпуска в Канкуне (Мексика). Мужчина рассказал, что с помощью приложения iSentry, которое превращает веб-камеру компьютера в систему безопасности с датчиком движения, узнал, что его гостиничный номер был вскрыт уборщиком. Дальнейшие действия обслуживающего персонала также попали на видео.

На кадрах сотрудник отеля выпивает банку пива из мини-холодильника, пытается открыть сейф и начинает рыться в вещах в шкафу. Позже мужчина залезает в рюкзак туриста, оставленный на столе, и проверяет его содержимое. «К счастью, он взял только пиво», — сообщил автор видео.

После сообщения об инциденте руководство отеля немедленно уволило сотрудника.

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