Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам назвали выгодные направления для отдыха на Новый год

Мария Иглина

Туроператоры FUN&SUN и «Интурист» предложили россиянам выгодные направления для отдыха на Новый год. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Известно, что на период с 30 декабря по 8 января FUN&SUN запланировал несколько коротких полетных программ с экскурсионными турами из Москвы на Алтай, в Казань, Карелию и Дагестан, а также из Санкт-Петербурга в Казань. Путевки, в зависимости от направления, обойдутся от 21 тысячи до 44 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.

Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Азии

Директор департамента внутреннего туризма туроператора "Интурист" Сергей Стребков заявил, что полетные программы в Северную Осетию и Дагестан уже признаны успешными. Компания уже изучает возможность запуска аналогичных туров в другие регионы Северного Кавказа.

Ранее были названы самые желанные турнаправления на ноябрьские праздники.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители