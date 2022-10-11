Известно, что на период с 30 декабря по 8 января FUN&SUN запланировал несколько коротких полетных программ с экскурсионными турами из Москвы на Алтай, в Казань, Карелию и Дагестан, а также из Санкт-Петербурга в Казань. Путевки, в зависимости от направления, обойдутся от 21 тысячи до 44 тысяч рублей на человека при двухместном размещении.