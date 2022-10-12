Нижний Новгород стал столицей детского туризма России

«На этом мы не завершаем работу и будем смотреть, где на туристическом маршруте можно поставить детскую площадку, открыть сувенирный магазин с игрушками, организовать детское меню в ресторанах или придумать новые экскурсии в музеях, адаптированные для ребят 6-8 лет. Также важно перейти на общий язык разговора с детьми», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.