Нижний Новгород стал столицей детского туризма России

В городе стартовал проект «Нижний Новгород – столица детского туризма России». Торжественное открытие прошло на Нижегородской ярмарке.
«Нижегородская область стала гораздо заметнее на туристической карте страны. Все больше людей едет в регион, чтобы увидеть его красоту, познакомиться с культурой и традициями. Статус «Столицы детского туризма» дает новые возможности для развития такого направления, как отдых с детьми», – сообщил губернатор Глеб Никитин.
Первым мероприятием проекта стала выставка «История игрушки», которая будет работать до 16 октября. На ней представлена своеобразная эволюция игрушки – от семеновской матрешки, дымковских и новинских игрушек до Смешариков и современных цифровых игр. На открытии экспозиции побывали глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель регионального Законодательного собрания Евгений Люлин.
«На этом мы не завершаем работу и будем смотреть, где на туристическом маршруте можно поставить детскую площадку, открыть сувенирный магазин с игрушками, организовать детское меню в ресторанах или придумать новые экскурсии в музеях, адаптированные для ребят 6-8 лет. Также важно перейти на общий язык разговора с детьми», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Выставка «История игрушки» работает по адресу: ул. Совнаркомовская, 13, Нижегородская ярмарка, павильон 2. Вход по предварительной регистрации. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Валентина Матвиенко высоко оценила нижегородский Форум креативных территорий.