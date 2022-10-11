Путешественник перечислил грубые ошибки туристов в отелях

Опытный путешественник Дэниел Джилласпиа рассказал о главных ошибках отдыхающих в отелях. Подробностями он поделился в своей публикации на портале UponArriving.com.

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Так, мужчина назвал сумасшествием выносить слишком большое количество еды со шведского стола в отеле. Он также призвал туристов не забирать при выселении из отеля вешалки, ведра для льда и некоторые другие предметы.

Однако при этом некоторые предметы все же можно взять с собой, поскольку они входят в стоимость проживания, например, туалетные принадлежности, блокноты и гостиничные тапочки.

А для тех, кто оставил беспорядок в номере, Джилласпиа посоветовал позаботиться о достойных чаевых для горничных.

Также, по словам мужчины, не стоит разгуливать по гостинице в халатах и пижамах, а также носить слишком откровенные наряды, в особенности в семейных отелях.