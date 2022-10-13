Названы главные проблемы развития детского туризма в России

Основной проблемой в развитии детского туризма в России является сложность учета интересов детей. Об этом рассказал руководитель направления развития проектов АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин корреспонденту «ФедералПресс» на площадке Форума по развитию детского туризма, который прошел в Нижнем Новгороде.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Если говорить о детском туризме в широком плане, то это привычная история – групповые туры, которые идут по классическим маршрутам. Они довольно дешевые, поэтому там экскурсии, автобус, музеи, автообзоры музеев. Детям же хочется погружения, вовлечения», – отметил Шулюпин.

По его словам, сейчас необходимо создавать именно вовлекающие, инверсивные продукты. Но они стоят дороже. Кроме того, в России есть мало людей, которые умеют их делать.

Второй проблемой детского туризма эксперт из «Россия – страна возможностей» назвал сложность создания тура, раскрывающего какую-либо тему.

«У нас были хорошие попытки, есть хороший пример Российского исторического общества, которое делает «Дороги Победы». Когда дети воспринимают тур не как поездку, а как урок. У них концепция, что каждая туристская поездка – это выездной урок истории», – добавил Иван.