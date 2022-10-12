Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
45 минут назад

Ростуризм: почти 10 млн детей отдохнут в стране по итогам 2022 года

Inc-Newsиещё 1

Из них 1,5 млн мальчиков и девочек воспользуются программами поддержки детского туризма.

Почти 10 млн детей отдохнут в стране по итогам 2022 года
Фото: Inc-NewsInc-News

В России по итогам текущего года отдохнут порядка 10 млн детей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мероприятиями поддержки детского туризма, которые реализует Ростуризм, воспользуется порядка полутора миллионов детей. Мы будем расширять перечень активностей и программ детского отдыха, чтобы как можно больше детей открывало для себя многообразие и уникальность России", - прокомментировала она на открытии проекта "Нижний Новгород - столица детского туризма России 2022-2023".

К слову, главная суть этого проекта в том, чтобы каждый год на карте России появлялась новая столица детского туризма. После этого команда Ростуризма вместе с городом-победителем создаст новые детские маршруты и форматы семейного отдыха, организует интересные события и мероприятия. Благодаря проекту объединяются не только туристический бизнес и места отдыха, но и региональные власти, учреждения образования и культуры.

Ранее сообщалось, что новой столицей детского туризма в России на период с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года стал Нижний Новгород. Город уже готовится презентовать новые программы для семей с детьми.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители