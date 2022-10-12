Почти 10 млн детей отдохнут в стране по итогам 2022 года

Из них 1,5 млн мальчиков и девочек воспользуются программами поддержки детского туризма.

Фото: Inc-News Inc-News

В России по итогам текущего года отдохнут порядка 10 млн детей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Мероприятиями поддержки детского туризма, которые реализует Ростуризм, воспользуется порядка полутора миллионов детей. Мы будем расширять перечень активностей и программ детского отдыха, чтобы как можно больше детей открывало для себя многообразие и уникальность России", - прокомментировала она на открытии проекта "Нижний Новгород - столица детского туризма России 2022-2023".

К слову, главная суть этого проекта в том, чтобы каждый год на карте России появлялась новая столица детского туризма. После этого команда Ростуризма вместе с городом-победителем создаст новые детские маршруты и форматы семейного отдыха, организует интересные события и мероприятия. Благодаря проекту объединяются не только туристический бизнес и места отдыха, но и региональные власти, учреждения образования и культуры.