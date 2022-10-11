В Петербурге начали проводить экскурсию по стрит-арту

В Санкт-Петербурге открылась туристическая программа про стрит-арт, сообщает ТАСС. Данная программа стала первой экскурсией о жанре стрит-арт в Санкт-Петербурге.
"Для нас это необычный показ. Мы всегда говорили о памятниках архитектуры и музейных коллекциях, но не говорили о таких явлениях", - рассказал руководитель культурно-просветительского проекта "Открытый город" Антон Иванов.
Тур начинается на территории старейшей петербургской киностудии, где на сценах изображены красочные портреты героев советских фильмов: профессора Преображенского и Шерлока Холмса.
Во время маршрута покажут культовые места для граффитистов Петербурга. Экскурсию завершит изображение Виктора Цоя на котельной "Камчатка".