Названы лояльно выдающие россиянам шенген страны

Венгрия и Греция сегодня более-менее лояльно выдают шенген россиянам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер. Он также рассказал о том, как туристам можно вылететь в Европу.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Выдача виз россиянам

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Стало известно, что власти Болгарии ужесточили правила получения туристических мультивиз для российских туристов. Об изменении процесса выдачи виз сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, с 6 октября 2022 года консульства популярной курортной страны Европы в Москве и Санкт-Петербурге изменили условия оформления мультивиз. Теперь для того, чтобы их получить, россияне должны иметь в действующем или закончившемся загранпаспорте ранее выданную болгарскую визу либо шенген.

«Кроме того, что был отменен упрощенный визовый режим, посольства стали более строго подходить к рассмотрению документов. Я бы сказал, что в значительное большинство стран сейчас достаточно сложно сделать визы», — сообщил Певзнер.

При этом визовый эксперт отметил, что Венгрия и Греция, входящие в Шенгенскую зону, практически беспроблемно выдают визы россиянам.

«Скажем так, при обращении в посольства этих стран требуется наиболее короткий промежуток времени для того, чтобы записаться на подачу документов на визу. Другие страны сейчас тоже в принципе дают визы россиянам, но возможности записаться меньше. В частности, Франция, времени на запись практически нет», — рассказал он.

Певзнер уточнил, что прибалтийские страны, Бельгия, Дания, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия прекратили выдачу туристических виз для россиян. 30 сентября власти Финляндии закрыли границу с Россией.

Путешествие в Европу сегодня

Также визовый эксперт поделился, что сегодня вылететь в Европу через третьи страны экономно уже не получится.

«Цены на авиабилеты меняются постоянно. Актуальными вариантами полета в Европу остаются пути через Турцию, ОАЭ и, в принципе, любое государство, с которым у нас есть авиасообщение. Практически из всех стран можно вылететь в Европу. Нужно мониторить ситуацию в режиме реального времени. Цены на билеты постоянно меняются. Кстати говоря, иногда взять билеты в туре, то есть с отелем, например, в Турцию, дешевле, чем взять просто отдельно билеты», — заключил Певзнер.