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1 час назад

Бортпроводник рассказал об идеальном завтраке перед полетом

Мария Иглина

Американский бортпроводник JetBlue Хорхе Гутьеррес раскрыл секрет идеального завтрака перед полетом на самолете. Подробностями он поделился в беседе с изданием Travel + Leisure.

По словам Гутьерреса, на самочувствие авиапассажиров может напрямую повлиять правильный утренний прием пищи. Он рассказал, что начинает свой день с употребления здорового, богатого антиоксидантами завтрака, а также старается не есть сахар и соль, чтобы избежать обезвоживания.

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Бортпроводник рекомендует добавить в завтрак авокадо, брокколи, капусту или шпинат. Кроме этого, богатым антиоксидантами блюдом Гутьеррес также назвал овсяную кашу с ягодами. Не менее важно регулярно пить воду во время полета. Как отмечает Гутьеррес, 250 миллилитров в час будет достаточно. А содержащие кофеин напитки могут вызвать головные боли и бессонницу, спиртное — сильнейшее обезвоживание.

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