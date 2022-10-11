У туристов осталось только два шанса попасть в Турцию на круизе

Круизный лайнер Astoria Grande завершает свой дебютный сезон: последние в этом году круизы из Сочи в Турцию отправятся 15 и 22 октября. Руководитель отдела продвижения туроператора по морским и речным круизам CruClub Ирина Старкова рассказала, почему эти программы популярны даже осенью и сколько можно сэкономить при заказе круиза на лето-2023.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Во-первых, это удобный способ провести отпуск. Визы и сертификаты о вакцинации и ПЦР-тесты не нужны. Нет и валютных рисков, так как стоимость зафиксирована в рублях. А билеты до Сочи можно приобрести по приемлемым ценам.

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Во-вторых, это интересный, нестандартный турецкий маршрут: Сочи – Трабзон – Синоп – Амасра – Стамбул – Сочи. У гостей лайнера есть прекрасная возможность увидеть Турцию с неожиданной стороны и оценить ее экскурсионные возможности. В последнее время лайнер стал популярен и как способ с комфортом попасть в Турцию морским путем, так как при желании круиз можно завершить досрочно и сойти на берег.

«На оставшихся круизах при оплате полной стоимости каюты есть возможность закончить круиз в Стамбуле. В начале сезона это было сделать невозможно. Если гости решили в Стамбуле покинуть лайнер, обязательно заранее предупредите об этом», – отметила Ирина Старкова.

Для туристов, которые готовы отправиться в Турцию морем именно сейчас, действует спецпредложение. При заказе до конца октября любой каюты на любой круиз бесплатно добавляется подарок до 140 евро на каюту. Их можно потратить на борту на любую услугу.

Предусмотрены преференции и для тех, кто планирует свой отдых на весну и лето 2023 года.

«С 1 ноября ожидается повышение цен минимум на 10%. Чтобы сохранить минимальную стоимость, надо оплатить 100% до конца месяца. При этом остается возможность отказаться от круиза за 50 дней до отправления без удержаний, а также бесплатно заменить пассажиров», – рассказала Ирина Старкова.

По ее словам, первый круиз в навигации 2023 года совпадает с майскими праздниками в России и пройдет с 29 апреля по 6 мая. Это еще один повод поторопиться с бронированием, так как загрузка лайнера в этом году достигала 100%. Заказать круиз по акции можно на сайте CruClub.