Вулкан Стромболи, который находится на итальянском острове недалеко от Сицилии, начал извергаться 9 октября. Потоки лавы и пепла оказались настолько мощными, что им удалось пробить часть кратера, сообщает РЕН ТВ.

Однако, несмотря на предупреждения властей, к нему продолжают прибывать туристы, которые хотят заполучить уникальные кадры.

На данный момент об эвакуации местных жителей речи не идет. Тем не менее горожанам рекомендуют не покидать дом и быть наготове в случае экстренной ситуации, а уровень опасности был поднят с "желтого" до "оранжевого".