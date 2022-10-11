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44 минуты назад

В Италии извержение вулкана Стромболи привлекло туристов

Катерина Саломе

Вулкан Стромболи, который находится на итальянском острове недалеко от Сицилии, начал извергаться 9 октября. Потоки лавы и пепла оказались настолько мощными, что им удалось пробить часть кратера, сообщает РЕН ТВ.

Однако, несмотря на предупреждения властей, к нему продолжают прибывать туристы, которые хотят заполучить уникальные кадры.

На данный момент об эвакуации местных жителей речи не идет. Тем не менее горожанам рекомендуют не покидать дом и быть наготове в случае экстренной ситуации, а уровень опасности был поднят с "желтого" до "оранжевого".

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Ранее мы сообщали о том, что найден способ улететь в Италию и Францию до 5 тысяч рублей.

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