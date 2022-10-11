Туроператоры: спрос на круизы и туры на Мальдивы будет всегда

В редакцию поступило еще два прогноза по поводу ситуации в туризме, которыми мы на прошлой неделе предложили поделиться руководителям туроператоров. Мы публикуем мнения руководителей LOTİ и CruClub. Они уверены, что изменения произойдут, но спрос на определенный вид отдыха будет всегда.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Михаил Алексеев, основатель CruClub:

Видео дня

Да, сейчас туристический рынок штормит, и как в любой шторм, многие сидят в трюме и не хотят даже носа высовывать. Частенько слышим сейчас от туристов — как в такое время можно думать об отдыхе, да еще и об отдыхе в круизе!

Это не первая столь эмоциональная ситуация на рынке, да и не последняя - как это было уже не раз, шторм пройдет и люди потянутся на воздух, на открытую палубу, снова продолжат ездить и познавать мир. В основе нашего бизнеса лежит страсть к путешествиям, разнообразию и открытиям. И как бы громко это ни звучало, эти качества у человечества постоянны.

Конечно, с развитием ситуации меняются возможности, да и стоимость поездок. Поэтому та тенденция, которая зародилась в пандемию, актуальна и сейчас. Туристам все больше требуется профессиональный турагент, который «держит руку на пульсе», знает все особенности ограничений и новых возможностей, будет на связи и сможет сопроводить клиентов на всех этапах поездки.

Что касается нашего продукта, круизов, то их преимущества актуальны и сейчас —небольшая стоимость при высоком уровне комфорта и обилие впечатлений. Да и основная наша аудитория - люди старше 50 лет, поэтому текущая ситуация их затрагивает меньше, чем другие категории туристов.

Анна Самойленко, генеральный директор LOTİ:

Мы делаем ставку на luxury-сегмент и уверены, что спрос на премиальный продукт будет, несмотря ни на какие мировые катаклизмы - это показывает опыт 2020-2022 годов.

В приоритете у вип-туристов сейчас те страны, куда есть возможность улететь прямым рейсом. Особенный интерес у клиентов вызывают Мальдивы - направление прекрасно подходит для отдыха в зимний сезон.

Учитывая тенденции и принимая во внимание, что наши туры этой зимой будут с перелетом на бизнес-лайнере Black Jet, мы не сомневаемся, что будущий сезон пройдёт успешно. Ведь такое предложение – единственное на рынке.