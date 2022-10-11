Россиянам предлагают оформить фальшивые визы в Европу

На фоне запрета выдачи краткосрочных виз россиянам некоторыми странами ЕС и последних событий активизировались мошенники. Они предлагают оформить фальшивые шенгенские визы. Как сообщают «Известия», минимальная ставка за такой «сервис» составляет 500 долларов. Некоторые соглашаются, не понимая, что по поддельному документу не смогут пересечь границу.

Фото: TourDom TourDom

Такая поездка бесперспективна – фальшивку сразу распознают пограничники любой из стран ЕС.

«На въезде обязательно проверят данные – внесен ли шенген в единую систему. Естественно, там ничего не отобразится. Сейчас тщательно проверяют на всех пограничных пунктах абсолютно всех – с фальшивой визой или паспортом варианта пересечь официальную границу нет. И дальше все пойдет по худшему сценарию для туриста», – прокомментировала TourDom.ru руководитель визового «Центра-online» Злата Эрфурт.

Ответственность за использование поддельных документов зависит от действующего законодательства той страны, где будет зафиксирован инцидент.

«Наказание будет варьироваться от административной до уголовной ответственности. Но в любом случае предстоит депортация», – комментирует юрист Игорь Косицын.

Помимо принудительного возвращения на родину ещё и могут выписать пожизненный запрет на въезд.

Не исключено, что обман раскроется еще на территории РФ.

«Пограничники на выезде из России не обязаны проверять документы, которые дают вам право на въезд в другие страны. Но, например, авиакомпания, которая осуществляет международный рейс, может провести проверку и на этом этапе выявить подделку с передачей данных в правоохранительные органы. Туристу могут вменить незаконное пересечение границы с использованием фальшивых документов», – говорит юрист.