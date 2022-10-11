В Сарапуле создали 5 маршрутов для самостоятельного исследования города

В Сарапуле создали 5 маршрутов для самостоятельного путешествия по городу. Об этом сообщает официальный республиканский туристский портал Удмуртской Республики Visit Udmurtia в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ИА «Сусанин» ИА «Сусанин»

Маршруты разработали специалисты туристско-информационного центра Сарапула. Местные жители или туристы смогут выбрать любой, в зависимости от их цели поездки и предпочтений.

Первый маршрут организован специально для семьи, второй посвящен Каме и паркам Сарапула, в третьем маршруте организаторы предлагают людям пройтись по городу пешком, в четвертом собраны самые фотогеничные места города, а заключительный пятый маршрут предлагает остаться в Сарапуле на все выходные.