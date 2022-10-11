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24 минуты назад

Россиянам назвали сроки заметного подорожания отдыха в Турции

Lenta.ru

Цены на проживание в отелях Турции в ближайшие две недели могут вырасти до двух раз на фоне последних событий на Украине. Сроки заметного подорожания отдыха в республике россиянам назвал директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов, передает РИА Новости.

Россиянам назвали сроки заметного подорожания отдыха в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, события весны 2022 года, когда был высокий ажиотаж и мест в турецких гостиницах и апартаментах не хватало, могут повториться.

«С высокой долей вероятности после нанесения массированного удара по объектам украинской инфраструктуры количество беженцев добавится и в Европе, и в соседних странах, в том числе в Турции, так как это самый массовый и доступный вариант», — заявил эксперт.

Блинов подчеркнул, что пока ажиотажа на турецком направлении нет, цены более-менее стабильны, однако в ближайшие неделю-две ожидается заметный рост стоимости проживания в отелях — цены могут вырасти в 1,5-2 раза.

При этом в пресс-службе туроператора Anex Tour высказали уверенность в том, что гостиничный фонд турецких курортов достаточно обширен и существенных сложностей с размещением туристов в стране не возникнет.

Новости путешествий,Игорь Блинов,
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