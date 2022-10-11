Турагенты рассказали, где россияне будут отдыхать этой осенью

Этой осенью жители России решили отдохнуть на отечественных курортах. Порядка 63% путешественников выбрали туры именно в этом направлении. Об этом сообщает сервис по бронированию туров Travelata.

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В среднем чек для отечественных курортов составил на этот период чуть более 46 тысяч рублей. Второе место заняла Турция, в это государство отправятся всего 17% путешественников, что в сравнении с прошлым годом вдвое меньше. Третью строчку второй год подряд занимает Египет – в 2022 году туры в эту страну приобрели порядка 7%.

Порядка 6% этой осенью отправят в ОАЭ. Средний чек для путешествия по данному направлению составит 219 тысяч за тур. Около 3% выбрали поездку в Таиланд. На данный момент путешествие в этом направлении обойдется в 212 тысяч рублей.