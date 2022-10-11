Цены на отели в Екатеринбурге могут вырасти на 20-30%

В 2023 году в некоторых отелях Екатеринбурга вырастут цены на бронирование. Увеличение стоимости составит 20-30%. При этом ожидается приток постояльцев, так как в этот год будет отмечаться 300-летний юбилей города, а также пройдет насыщенная деловая программа. Загрузка отелей по прогнозам вырастет до 73%. Об этом сообщил председатель комитета по организации бытового обслуживания населения мэрии Екатеринбурга Максим Афанасьев во время заседания гордумы, передает корреспондент УралПолит.Ru. В текущих условиях прогнозы стараются делать осторожно.