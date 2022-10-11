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42 минуты назад

Цены на отели в Екатеринбурге могут вырасти на 20-30%

УралПолит.Ru

В Екатеринбурге в год празднования 300-летия ожидают повышение цен на отели. Рост может составить 20-30%.

Цены на отели в Екатеринбурге могут вырасти на 20-30%
Фото: УралПолит.RuУралПолит.Ru

В 2023 году в некоторых отелях Екатеринбурга вырастут цены на бронирование. Увеличение стоимости составит 20-30%. При этом ожидается приток постояльцев, так как в этот год будет отмечаться 300-летний юбилей города, а также пройдет насыщенная деловая программа. Загрузка отелей по прогнозам вырастет до 73%. Об этом сообщил председатель комитета по организации бытового обслуживания населения мэрии Екатеринбурга Максим Афанасьев во время заседания гордумы, передает корреспондент УралПолит.Ru. В текущих условиях прогнозы стараются делать осторожно.

«Очень аккуратно мы планируем развитие гостиничной отрасли в 2023 году, по понятным на сегодняшний день обстоятельствам. Планируем, что в городе продолжат деятельность иностранные гостиничные операторы. Основным вопросом является развитие отечественных сервисов онлайн-бронирования номерного фонда, так как иностранные сервисы в этом году ушли из России. Думаю, у отечественных хорошая прозрачная перспектива развития», – отметил Афанасьев.

В Екатеринбурге сократилось число иностранных сетей отелей. Так, в 2018 году в городе работало шесть операторов. В 2020-ом году с рынка ушел Hilton, а в 2022-ом– Angelo by Vienna House. Сейчас остается четыре иностранных сетевика: Hayatt, ParkInn, Novotel, Ramada.

Новости путешествий,Максим Афанасьев,
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