Цены на отели в Екатеринбурге могут вырасти на 20-30%

В Екатеринбурге в год празднования 300-летия ожидают повышение цен на отели. Рост может составить 20-30%.
В 2023 году в некоторых отелях Екатеринбурга вырастут цены на бронирование. Увеличение стоимости составит 20-30%. При этом ожидается приток постояльцев, так как в этот год будет отмечаться 300-летний юбилей города, а также пройдет насыщенная деловая программа. Загрузка отелей по прогнозам вырастет до 73%. Об этом сообщил председатель комитета по организации бытового обслуживания населения мэрии Екатеринбурга Максим Афанасьев во время заседания гордумы, передает корреспондент УралПолит.Ru. В текущих условиях прогнозы стараются делать осторожно.
«Очень аккуратно мы планируем развитие гостиничной отрасли в 2023 году, по понятным на сегодняшний день обстоятельствам. Планируем, что в городе продолжат деятельность иностранные гостиничные операторы. Основным вопросом является развитие отечественных сервисов онлайн-бронирования номерного фонда, так как иностранные сервисы в этом году ушли из России. Думаю, у отечественных хорошая прозрачная перспектива развития», – отметил Афанасьев.
В Екатеринбурге сократилось число иностранных сетей отелей. Так, в 2018 году в городе работало шесть операторов. В 2020-ом году с рынка ушел Hilton, а в 2022-ом– Angelo by Vienna House. Сейчас остается четыре иностранных сетевика: Hayatt, ParkInn, Novotel, Ramada.