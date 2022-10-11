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1 час назад

АТОР: Отмена новогодних мероприятий из-за частичной мобилизации не повлияет на турпоток в регионы

Агентство «Москва»

Отмена новогодних шоу в некоторых регионах РФ, связанная с частичной мобилизацией, почти не повлияет на турпоток по этим направлениям, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР: Отмена новогодних не повлияет на турпоток в регионы
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Наши туристы, когда едут на праздники, никогда не рассматривают городские мероприятия как аргумент в пользу «ехать - не ехать». У туристов обычно предусмотрена своя насыщенная экскурсионная программа. Для них торжества или их отмена гораздо менее важны, чем для жителей самих городов. Обычно новогодние туры даже не включают в себя такой элемент программы, как посещения елок. Например, туры в Санкт-Петербург в основном всегда проходят «на колесах», по достопримечательностям. А банкеты в отелях никто не думает отменять», - приводит пресс-служба слова вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

В компании «Мультитур» добавили, что бронирования новогодних туров идут в обычном режиме.

«Сейчас бронирования происходят в обычном, стандартном режиме. Изменений в графиках по бронированиям в регионах в целом нет. Туры на Новый год не продаются, подобно летним направлениям, как горячие пирожки. Поэтому о каком-либо влиянии всех событий на спрос можно будет говорить немного позже», - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора компании «Мультитур» Маргариты Назаровой.

В АТОР добавили, что в целом туристы не очень активно бронируют новогодние и рождественские туры, поскольку до праздников еще много времени. Наибольшее количество продаж ожидают 15-20 ноября.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Маргарита Назарова,Ассоциация туроператоров России,
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