АТОР: Отмена новогодних не повлияет на турпоток в регионы

«Наши туристы, когда едут на праздники, никогда не рассматривают городские мероприятия как аргумент в пользу «ехать - не ехать». У туристов обычно предусмотрена своя насыщенная экскурсионная программа. Для них торжества или их отмена гораздо менее важны, чем для жителей самих городов. Обычно новогодние туры даже не включают в себя такой элемент программы, как посещения елок. Например, туры в Санкт-Петербург в основном всегда проходят «на колесах», по достопримечательностям. А банкеты в отелях никто не думает отменять», - приводит пресс-служба слова вице-президента АТОР по внутреннему туризму, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.