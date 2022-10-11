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38 минут назад

В октябре откроются субсидированные рейсы из Иркутска в три города России

runews24.ru

Как сообщает авиакомпания-перевозчик, с 17 октября стартуют рейсы Иркутск – Барнаул – Новый Уренгой – Барнаул – Иркутск. Улететь можно будет по понедельникам. Билет обойдется от 5,7 тысячи рублей. Стоимость от Барнаула до Нового Уренгоя – от 9,3 тысячи рублей. Вернуться можно будет за 13 690 рублей.

Появятся субсидированные рейсы из Иркутска в три города России
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

С 20 числа откроются субсидированные рейсы из Иркутска до Ноябрьска и обратно. Самолеты будут летать по четвергам. Цена билета – от 13 тысяч рублей.

21 октября начнут выполнять еще один рейс Иркутск – Барнаул – Иркутск. Он будет по пятницам. Отправиться в такое путешествие смогут до 50 человек. Стоимость – от 5,7 тысячи рублей.

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