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39 минут назад

Россия собралась возобновить авиасообщение с Северным Кипром

Lenta.ru

Россия собралась возобновить прямые рейсы с непризнанной международным сообществом Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) и открыть консульский пункт в Северной Никосии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленные осведомленные источники.

Россия собралась возобновить авиасообщение с Северным Кипром
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что речь идет об инициативе одного частного российского авиаперевозчика, а не о национальной авиакомпании России. Кроме того, в настоящее время обсуждается возможность запуска работы консульского пункта в северной части острова. По словам собеседников издания, возобновление авиасообщения и открытие пункта не означает дипломатического признания республики, а делается для обслуживания около 10 тысяч россиян, проживающих на севере Кипра.

«Но открытие такого пункта не будет означать, что последует дипломатическое признание: учреждение будет называться "консульским пунктом России в Северной Никосии", без уточнения, что это ТРСК. Планируем этот вопрос до конца года закрыть», — пояснил второй источник.

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