Россия собралась возобновить авиасообщение с Северным Кипром

Россия собралась возобновить прямые рейсы с непризнанной международным сообществом Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) и открыть консульский пункт в Северной Никосии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленные осведомленные источники.

Уточняется, что речь идет об инициативе одного частного российского авиаперевозчика, а не о национальной авиакомпании России. Кроме того, в настоящее время обсуждается возможность запуска работы консульского пункта в северной части острова. По словам собеседников издания, возобновление авиасообщения и открытие пункта не означает дипломатического признания республики, а делается для обслуживания около 10 тысяч россиян, проживающих на севере Кипра.